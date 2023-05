Węgry z najwyższą inflacją w całej Unii. Bruksela pokazała nowe prognozy

Komisja Europejska opublikowała w poniedziałek wiosenną prognozę gospodarczą. Zgodnie z najnowszymi oczekiwaniami ekspertów KE średnia inflacja w całej Unii Europejskiej w 2023 roku wyniesie 6,7 proc., a w krajach strefy euro 5,8 proc. Tymczasem na Węgrzech ma to być aż 16,4 proc., mimo że rząd w Budapeszcie zapowiada, że do końca roku inflacja powróci do poziomu jednocyfrowego.