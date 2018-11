Ciepła jesień i łagodna zima służą biznesowi. Oszczędzają też gospodarstwa domowe

Meteorolodzy przewidują, że po wyjątkowo ciepłej jesieni czeka nas łagodna zima. To zła wiadomość dla dzieci, które mają coraz mniej okazji, by pobawić się na śniegu, ale doskonała dla wielu branż, które przy niskich temperaturach ponosiłyby znacznie wyższe koszty działalności i utrzymania.

- Z zeszłorocznego raportu MFW wynika, że Polska znajduje się w grupie państw najbardziej korzystających z globalnego ocieplenia. Wzrost średniej temperatury o 1 stopień C w danym roku powyżej średniej za ostatnie 10 lat prowadzi do wzrostu PKB na mieszkańca w Polsce o 0,42 proc. – powiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole Bank Polska.

Ciepła zima sprzyja prowadzeniu inwestycji budowlanych., Zarówno firmy budujące drogi, jak i deweloperzy zyskują okazję, by nadrobić opóźnienia, które mogły powstać we wcześniejszych miesiącach, a nawet przyspieszyć plany. Łagodna zima zawsze cieszy samorządowców, bo spadają wydatki na odśnieżanie. Oszczędzają też właściciele domów i mieszkań. Wszyscy płaca mniej za ogrzewanie, a ci pierwsi również za odśnieżanie posesji (o ile decydują się powierzyć to zadanie zewnętrznej firmie, która w dużych miastach liczy sobie co najmniej 30 zł za godzinę pracy).