Sejm o drugim czytaniu projektu budżetu na 2019 r.

Wiceminister finansów Tomasz Robaczyński apelował, by odnosząc się do kwestii deficytu sektora finansów publicznych nie porównywać Polski np. do Grecji, czy Niemiec. Według niego trudno stawiać Grecję jako wzór, zaś w przypadku Niemiec to gospodarka z PKB sześć, siedem razy większym od Polski.

- To jest nieporównywalne. Tempo rozwoju i czas rozwoju gospodarczego Niemiec i Polski zdecydowanie się różnią, co widać w sile gospodarki polskiej i niemieckiej. To, że akurat Niemcy mają nadwyżkę budżetową nie oznacza, że rzeczywiście jest to możliwe w Polsce - powiedział.

Dodał, że w porównywalnych krajach, jak Francja, czy Hiszpania, deficyty są zdecydowanie wyższe niż w Polsce.

Kontrowersyjna decyzja Rady Warszawy. Paweł Rabiej komentuje

Odniósł się też do zarzutu, że Polacy ze swoich podatków finansują to, co potem wraca z UE do Polski w postaci funduszy unijnych.

- Od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej saldo przepływów między Polską a Unią Europejską to jest ponad 104 mld euro na plusie. Tych środków byśmy nie mieli - powiedział.

Ponieważ w trakcie drugiego czytania złożono poprawki, a także wnioski o odrzucenie projektu (przez PO-KO i Nowoczesną), projekt ponownie trafi do komisji finansów publicznych.

- Trzecie czytanie budżetu przewidziane jest na pierwszym posiedzeniu Sejmu w styczniu 2019 r. - powiedział PAP przewodniczący sejmowej komisji finansów publicznych Andrzej Szlachta.

budżet, ustawa budżetowa, wiadomości , gospodarka , gospodarka polska

