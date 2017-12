Umożliwiają robienie zakupów w Biedronce przez internet. Serwis Szopi.pl pozyskał 3 mln finansowania

Fot. Kaspars Grinvalds/Fotolia Zakupy żywności przez internet to w Polsce wciąż rzadkość.

Biedronka, Lidl i kilka innych dużych sieci handlowych wciąż nie umożliwiają swoim klientom w Polsce robienia zakupów przez internet. Lukę te zagospodarowują takie firmy jak serwis szopi.pl, który właśnie pozyskał 3 mln zł finansowania na dalszy rozwój.



Szopi.pl działa od połowy 2016 roku. Firma działa jako pośrednik na rynku zakupów online, umożliwiając klientom zakupy przez internet w sklepach, które wciąż nie zdecydowały się na uruchomienie e-sklepu.

Wsparcie w wysokości 3 mln zł zapewni Szopi.pl fundusz Impera Alfa, który prowadzi działalność venture capital, współpracując z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu BRidge Alfa.

- Finansowanie pozwoli nam na dalsze inwestycje, zarówno technologiczne, jak i umożliwiające ekspansję firmy i pojawienie się naszego serwisu w kolejnych miastach Polski - mówi Zbigniew Płuciennik, twórca i szef Szopi.pl.

Wideo: Fenomen zakupów w sieci

Firma chce zainwestować część zdobytych pieniędzy w algorytm, dzięki któremu robiący w imieniu klientów zakupy pracownicy będą otrzymywać zadania w czasie rzeczywistym.

- Takie rozwiązanie będzie unikalnym systemem przydziału zleceń, zbliżonym do stosowanych przez firmy logistyczne - mówi Płuciennik. - Pozwoli ono znacznie usprawnić system obsługi klienta. W naszym przypadku oznacza to szybsze dostawy zakupów do ich domów - tłumaczy.

Z kolei Andrzej Ziemiński, członek zarządu Impera Alfa, wyjaśnia, że fundusz zdecydował się na wsparcie Szopi.pl w dużej mierze ze względu na to, że firma zamierza inwestować w działalność badawczo-rozwojową. - Naszym celem jest wspieranie innowacyjnych start-upów, które mają szansę na komercjalizację - mówi Ziemiński.

Według informacji Szopi.pl firma w pierwszym roku działalności dostarczyło zakupy ponad 20 tys. razy. Firma wypracowuje 5 mln zł obrotu rocznie, zwiększając go średnio o 10 proc. miesięcznie.

Szopi.pl stara się zdobyć przychylność klientów dzięki ekspresowemu tempu dostarczania zakupów pod wskazany adres. Zwykle nie zajmuje to więcej niż godzinę.