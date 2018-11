Związek Przedsiębiorców i Pracodawców poza Radą Dialogu Społecznego. "Działanie prezydenta jest dyskryminujące"

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców apeluje do prezydenta, by uznał ich podmiotowość i włączył do Rady Dialogi Społecznego. – Dla mnie ta dyskryminacja organizacji, która zrzesza małych i średnich przedsiębiorców w Polsce, jest niezrozumiała – powiedziała w programie „Money. To się liczy” Adam Adamowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.