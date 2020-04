Wielka inwestycja PKP pod Opolem na półmetku

Remontowana trasa ma połączyć Górny i Dolny Śląsk. Codziennie tym odcinkiem przejeżdża 90 pociągów. Koszt inwestycji to 412 mln złotych. Po zakończeniu prac czas przejazdu z Kędzierzyna-Koźla do Opola ma skrócić się z 50 do 25 minut.

"W remoncie są mosty nad Kanałem Gliwickim i rzeką Kłodnicą. W Gogolinie przejście podziemne ułatwi dostęp do pociągów. Podróżni już korzystają z nowych peronów m.in. na stacjach w Zdzieszowicach, Gogolinie, Górażdżach, Przyworach Opolskich, Jasionie, Grotowicach, Górażdżach. W Kędzierzynie-Koźlu przebudowany został peron nr 3 i prowadzone są prace przy peronach nr 1 i 2. Perony są dostosowywane do potrzeb podróżnych o ograniczonych możliwościach poruszania się. Na stacjach w Zdzieszowicach i Opolu Groszowicach oraz na przystanku Opole Grotowice, dostęp do pociągów ułatwią windy. W Gogolinie budowane jest 40 metrowe przejście pod torami. Zapewni bezpieczne dojście na peron i dogodną komunikację w mieście. Dostęp do peronów ułatwią 3 windy. Na peronach montowane są wiaty, ławki oraz oznakowanie i gabloty informacyjne. Obiekty kolejowe zyskują nowe oświetlenie. Na linii Opole - Kędzierzyn Koźle, na dziesięciu stacjach i przystankach, podróżni zyskują większą dostępność i komfort" - Powiedział PAP Biznes Mirosław Siemieniec, rzecznik prasowy PKP PLK.