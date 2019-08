Windykator straszył klientów. UOKiK podjął decyzję wobec One Debt Partners

Jesienią 2018 r. UOKiK wszczął postępowanie przeciw firmie windykacyjnej One Debt Partners (ODP) z Wrocławia. W lutym 2017 r. kupiła ona wierzytelności od spółki PGT z Warszawy. To firma telekomunikacyjna, która wprowadzała konsumentów w błąd, podszywając się pod ich dotychczasowego operatora.

To niejedyny zarzut wobec ODP, o którym informuje UOKiK w komunikacie. Windykator wprowadzał konsumentów w błąd, ale też wywoływał na nich presję. W jaki sposób? UOKiK mówi o trzech metodach, które stosowała spółka. Chodzi o wysyłanie wezwań do zapłaty z ostrzeżeniem, że adresat zostanie wpisany na listę dłużników, nawet jeśli chodziło o kwotę poniżej 200 zł; nieinformowanie konsumentów, że kupno długów nie pogarsza ich sytuacji; występowanie do sądu i kierowanie do konsumentów wezwań do zapłaty bez wcześniejszego kontaktu i propozycji polubownego załatwienia sprawy.