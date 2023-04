Wirtualne biuro a prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej

Czym jest wirtualne biuro?

Wirtualne biuro definiowane jest jako rodzaj outsourcingu obsługi biurowej dla przedsiębiorców. Najważniejszą jego cechą pozostaje to, że przedsiębiorca wynajmuje miejsce – adres podawany przy rejestrowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej. Nie musi się w nim pojawiać, a jedynie ma do swojej dyspozycji np. skrzynkę pocztową, na którą może kierować korespondencję urzędową i związaną z prowadzeniem firmy. Marka zarządzająca wirtualnym biurem dostarcza mu np. do domu wszystkie listy.

Właściwie więc wirtualne biuro sprowadza się do tego, że jest to fizyczny adres dla wirtualnej działalności, na który można ją zarejestrować. Przedsiębiorstwo zgodnie z obowiązującym prawem musi mieć oficjalną siedzibę.

Wirtualne biuro a jednoosobowa działalność gospodarcza

Można co prawda zarejestrować jednoosobową działalność na adres domowy, ale jeśli ktoś np. mieszka w wynajmowanym mieszkaniu, będzie to co najmniej kłopotliwe i wymusi uzyskanie zgody na takie działanie od właściciela nieruchomości. Niewielu się na to zdecyduje. Natomiast skorzystanie z usługi wirtualnego biura umożliwi uzyskanie często prestiżowego adresu, w znanej okolicy, gdzie wynajęcie standardowej powierzchni biurowej często przekraczałoby nawet wielokrotnie możliwości finansowe przedsiębiorcy.