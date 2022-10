Właściciele Biedronki dostrzegli w Polsce objawy niepokojącego zjawiska

Jak opisują w swoim raporcie makroekonomicznym eksperci PKO BP, Ana Luisa Virginia - CFO firmy Jeronimo Martins, właściciela Biedronki - powiedziała, że "w Polsce widoczne są pierwsze oznaki zjawiska trading down".

Biedronka dostrzega zjawisko "trading down" w Polsce

Ekonomiści PKO BP wyjaśniają, że jest to "zachowanie klientów na zakupach polegające na substytucji dotychczas kupowanych produktów droższych, przez ich tańsze zamienniki". Podkreślają, że dotychczas zjawisko to było dostrzegane w sklepach sieci w Portugalii i Kolumbii, a w Polsce Biedronka zaobserwowała je pod koniec trzeciego kwartału 2022 roku.

Co to oznacza? Jak wskazują eksperci PKO BP, może to być sygnał, że "wyczerpują się zgromadzone w pandemii oszczędności, które dotychczas stanowiły bufor antyinflacyjny dla gospodarstw domowych chroniący je przed negatywnymi skutkami inflacji dla realnej siły nabywczej dochodów".