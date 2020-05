Właściciele galerii handlowych pod ścianą. Muszą ciąć ceny wynajmu nawet o 70 proc.

Czas na swoisty new deal dla handlu. Jak przekonuje Bartosz Górecki, brand manager firmy merce.com., obu stronom powinno zależeć na kompromisie. Bez działających sklepów ludzie nie wrócą do galerii handlowych.

Jak dodaje, w ogólnym rozrachunku sprzedaż stacjonarna nadal dominuje, więc przynajmniej w najbliższym czasie galerie dalej będą odgrywać ważną rolę. W to, że nadal tak będzie, głęboko wierzy Rafał Sonik, właściciel Gemini Holding. Do spółki należy galeria Gemini Park w Bielsku-Białej i Tarnowie. Firma zbudowała też na terenie całej Polski obiekty dla wielkich zagranicznych sieci: Géant, Carrefour, Tesco, Castorama, Bricomarché.

- Jesteśmy w stanie dostosować czynsz odpowiednio do obrotów, tak by ten sklep przetrwał i mógł znów nabrać wiatru w żagle. To nie jest proces na miesiąc czy dwa, to będzie trwało znacznie dłużej, mamy tego świadomość, ale jesteśmy gotowi współpracować, tak by obie strony, zarówno właściciele galerii, jak i handlowcy przetrwali ten trudny czas - mówi Rafał Sonik.