Właściciele pojazdów z nowym obowiązkiem. Nie dopełnisz? Będzie 500 zł kary

qwe 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

kupuje pojazd bez przeglądu z usterkami które nie pozwolą na naprawę i przeprowadzenie badania w ciągu 30 dni (zabytek do renowacji lub pojazd uszkodzony wymagający naprawy) Czy będzie można przerejestrować teraz pojazd bez aktualnych badań? (kupiłem kiedyś motocykl, który nie miał przeglądu była uszkodzona wiązka elektryczna, opony do wymiany naprawiałem go dłużej niż 30 dni ze względu na pracę przy nim w weekendy)