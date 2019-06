Wojna celna USA-Chiny. Nieoficjalnie: szykuje się "tymczasowy rozejm"

Stany Zjednoczone mają porozumieć się z Chinami, by - przynajmniej na razie - nie nakładać kolejnych ceł na produkty pochodzące z Państwa Środka. Ma to być wstęp do wznowienia negocjacji w sprawie toczonej przez te kraje wojny handlowej.

Podziel się Dodaj komentarz