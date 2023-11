Wraca sprawa miecza dla o. Rydzyka. Nowe wątpliwości polskich ekspertów

Wraca sprawa miecza dla o. Rydzyka

"Gazeta Wyborcza" wróciła do tematu. Dziennik twierdzi, że sześciu najlepszych polskich specjalistów od średniowiecznej broni wyraża poważne wątpliwości co do autentyczności miecza. Naukowcy, na których powołuje się gazeta, formułują poważne zarzuty co do rzetelności jedynej istniejącej ekspertyzy, którą sporządził dla fundacji Enea niemiecki "biegły ds. historycznej broni europejskiej". Dziennikarze w związku z tym apelują, aby miecz poddać nowym badaniom.