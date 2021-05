Wracają mobilne punkty szczepień. Tym razem w 5 miejscach na każde województwo

Jak czytamy, o tym, gdzie będą podawane preparaty zdecydują wojewodowie w każdym z regionów, choć wiadomo już, że będą to powiaty, w których akcja szczepień przebiega najwolniej lub jest w nich utrudniony dostęp do punktów szczepień, bo jest ich mało.

Każde województwo dostało spis pięciu powiatów z sugestią, by to tam rozstawić mobilne punkty szczepień.

Do mobilnych punktów znowu trafią szczepionki Johnson & Johnson, bo nie wymagają mrożenia i można je łatwiej wykorzystywać - podaje RMF. To, ile będzie ich dokładnie, będzie wiadomo, gdy kolejna partia tego preparatu dotrze do Polski.