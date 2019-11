Wsparcie dla polskich armatorów. Polska poprosiła Brukselę o pomoc... tydzień temu

Organizatorzy rejsów wędkarskich domagają się wsparcia podobnego do tego, które w związku z zakazem połowów dorszy we wschodnim Bałtyku otrzymają rybacy. Na razie jest to niemożliwe, ponieważ nie są wpisani do Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, z którego wypłacane są rekompensaty.