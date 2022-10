Wybór wykonawcy elektrowni atomowej ma się ku końcowi. "Decyzja do końca roku"

Decyzja co do wyboru wykonawcy elektrowni atomowej zapadnie do końca roku - zapewniła w piątek 21 października Anna Moskwa. Wizyta polskiej strony w Stanach Zjednoczonych sugeruje, że to Amerykanie zgarną kontrakt. Jednak minister klimatu i środowiska podkreśliła, że Polacy chcą wyjaśnić kilka kwestii związanych z umową i chcą zrobić to osobiście.