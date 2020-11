Wybory w USA. Chiny tylko czekają na zamieszanie. "Trump będzie jeszcze bardziej nieprzewidywalny"

Kto wygrał wybory w USA? Ostateczne wyniki jeszcze znane nie są, lecz największe szanse ma na to Joe Biden (kandydat Demokratów). Brak ostatecznych wyników nie przeszkodził urzędującemu prezydentowi Donaldowi Trumpowi mówić o "oszustwie wyborczym". Zażądał nawet wstrzymania liczenia głosów.

Amerykę mogą czekać teraz miesiące liczenia głosów, ale też niepokojów społecznych. Tymczasem kraj ma inne kłopoty - liczba zakażeń koronawirusem dobija do 10 milionów, a liczba zgonów - do 250 tys. Gospodarka wciąż nie odrobiła strat po pierwszej fali pandemii, a musi się zmagać ze skutkami drugiej. Coraz większym problemem jest też bezrobocie.

Tymczasem wzmacnia się główny konkurent USA do miana największej gospodarki świata - Chiny. Różnica w PKB pomiędzy krajami wynosi jeszcze 7 tryliardów dolarów, ale też się zmniejsza. W szczytowym momencie pandemii PKB w USA skurczył się o ponad 30 proc. W Chinach na minusie był tylko pierwszy kwartał roku, w którym PKB skurczył się o 10 proc.

Kongres będzie więc podzielony, podobnie jak amerykańskie społeczeństwo. - W tym nieprzewidywalnym czasie przewidywalne jest właściwie tylko jedno. To, że Donald Trump będzie się zachowywał w jeszcze bardziej nieprzewidywalny sposób - komentuje money.pl Adam Daniel Rotfeld, były minister spraw zagranicznych.

Czy Ameryka może zapłonąć? Michał Baranowski z The German Marshall Fund (GMF) jest ostrożny. - Może nie warto mówić o kraju w ogniu - mówi.

Ale dodaje. - Samo liczenie głosów nie jest problemem. Największe pytanie jest takie, czy Trump powie wprost: te wybory zostały nam skradzione. Jeśli tak, to jest to już o krok od mówienia, że te wybory trzeba odebrać siłą, na ulicy - komentuje w rozmowie z money.pl. I dodaje, że czekają nas gorące tygodnie za oceanem.

Pokusa dla wrogów

- Amerykanie od dekad widzą, że rywalizacja z tym krajem o miano światowego lidera jest nie do uniknięcia - zauważa Adam Daniel Rotfeld. Jak dodaje były szef MSZ, Trump akurat nigdy tego nie ukrywał. I nie był w tym specjalnie dyplomatyczny. - Choć podobne efekty mógłby uzyskać, gdyby zachowywał się jednak bardziej profesjonalnie - dodaje.

Jego zdaniem jest jednak jeszcze za wcześnie, by prognozować, jak sytuacja w USA wpłynie na światowy układ sił - czy to gospodarczy, czy to polityczny.