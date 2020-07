Wybory w USA. Dokumenty finansowe Donalda Trumpa mogą zostać ujawnione

Tym samym prokurator Manhattanu Cyrus Vance może uzyskać do nich dostęp w ramach prowadzonego przez niego dochodzenia. Dotyczy ono wypłaty środków przed wyborami w 2016 roku, które miały trafić do aktorki porno.

Śledczy zażądał dokumentów finansowych od firmy księgowej, która obsługuje Trumpa. Jednak nawet jeżeli Vance uzyska do nich dostęp, to pozostaną one tajne, dopóki będzie trwało dochodzenie.