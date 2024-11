Wybory w USA. Oto jak zagłosowali wyborcy LGBT

Donald Trump został wybrany na prezydenta USA, pokonując Kamalę Harris , jednak nie zdobył poparcia wyborców LGBT , jak podaje NBC News. Według Exit Poll NBC News, wyborcy LGBT jeszcze bardziej przesunęli się w stronę Demokratów. Harris zdobyła 86 proc. głosów LGBT, podczas gdy Trump tylko 12 proc. To zmiana o 15 punktów procentowych w porównaniu do 2020 r., kiedy Trump zdobył 27 proc. głosów LGBT przeciwko Bidenowi.

Rekordowe poparcie dla Demokratów

Harris uzyskała lepsze wyniki wśród wyborców LGBT niż jakikolwiek inny kandydat Demokratów w ostatnich pięciu wyborach prezydenckich. Mimo że republikański kandydat na wiceprezydenta, senator J.D. Vance, przewidywał, że on i Trump zdobędą "normalne głosy gejów", GOP zdobyło mniej niż 1 na 5 głosów mężczyzn LGBT, co może obejmować również biseksualnych i transpłciowych mężczyzn. Poparcie Trumpa wśród kobiet LGBT było jeszcze niższe, wynosząc 8 proc.

Wzrost liczby wyborców LGBT

Według sondażu, 8 proc. amerykańskich wyborców w 2024 r. identyfikowało się jako LGBT, co jest najwyższym odsetkiem w historii. Odsetek elektoratu identyfikującego się jako LGBT podwoił się od czasu wyboru Baracka Obamy w 2008 r., kiedy wynosił 4 proc. Jak w poprzednich wyborach, wyborcy LGBT wyróżniają się jako jeden z najbardziej lewicowych bloków wyborczych. Wśród wyborców LGBT Demokraci znacznie przewyższają liczebnie Republikanów, 56 proc. do 5 proc., a liberałowie przewyższają konserwatystów, 61 proc. do 5 proc. Wyborcy LGBT są zdecydowanie pro-choice: 59 proc. uważa, że aborcja powinna być legalna we wszystkich przypadkach, co jest znacznie wyższym poziomem poparcia dla praw aborcyjnych niż wśród osób nieidentyfikujących się jako LGBT, gdzie wynosi 31 proc.