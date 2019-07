Wywozili leki z granicę. CBŚ zatrzymało grupę przestępców

"Recepty wypisywane były na osoby, którym nie przysługiwały i tak naprawdę nigdy do nich nie trafiły. Następnie na podstawie tych recept wykupowano leki w aptekach na terenie całego kraju. Wprowadzano w ten sposób w błąd przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia co do zasadności i konieczności powyższych refundacji, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie ponad 10 mln zł" - czytamy w komunikacie Centralnego Biura Śledczego Policji.