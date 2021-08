Wzrost składki zdrowotnej. "To będzie katastrofa, a co najmniej ogromne turbulencje"

Rząd chce zmienić system podatkowy, wzrosnąć ma także składka zdrowotna, przez co przedsiębiorcy zapłacą dużo więcej. - Mój scenariusz bazowy to jest obecny stan prawny, czyli składka ryczałtowa. Biorąc pod uwagę, że jest już niemal wrzesień, a projekt ustawy ma 250 stron, przepisy są napisane w taki sposób, że nie wiadomo jak to liczyć, mamy bardzo poważne zmiany polityki fiskalnej, to mamy taką propozycję, że rząd do listopada może jeszcze wielokrotnie ją zmieniać. W tej sytuacji to nie ma sensu, żebyśmy zmieniali prawo, pisząc je na kolanie. Mamy gospodarkę, która działa, nie powinniśmy tego psuć regulacją, która wywróci wszystko do góry nogami - powiedział w programie "Money. To się liczy" Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan. - Jeżeli jesteśmy w tak strasznej sytuacji budżetowej, to zastanówmy się, na co wydajemy pieniądze. Czy mamy rujnować gospodarkę, która zarabia na ten budżet, jednocześnie dość hojnie podchodząc do sfery...