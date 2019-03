Z Pyrzowic polecimy w tym roku w 16 nowych kierunkach. W październiku - do Odessy

Propozycje ma również Wizzair. W szczycie tegorocznego sezonu wakacyjnego przewoźnik uruchomi z Pyrzowic trzy nowe, sezonowe kierunki - do Hiszpanii. 25 kwietnia Wizz Air zainauguruje połączenie na Fuerteventurę, 15 czerwca wystartuje trasa do Santander, a 17 czerwca przewoźnik zaplanował pierwszy lot z Pyrzowic do Valencii/Castellón. Ponadto na 16 września zaplanowano inaugurację całorocznego połączenia do norweskiego Alesund.