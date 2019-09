Za mało bezpłatnych telewizji naziemnych. Resort chce nowych przepisów

Operatorzy płatnej telewizji mają obowiązek zapewniać swoim klientom dostęp do siedmiu stacji (TVP 1, TVP 2, TVP 3, Polsat, TVN, TV4 i TV Puls). Stanowią one trzon najtańszej oferty operatorów, w skład której wchodzi z reguły do 20 kanałów.

Przepisy nie nakazują bezpłatnego udostępniania pozostałych stacji telewizji naziemnej, choć aktualnie jest ich w sumie 28. Wszystko dlatego, że regulacje w tym temacie powstały gdy emisję naziemną prowadzono analogowo i tylko wspomnianych 7 spełniało warunki - czytamy w "Dzienniku Gazecie Prawnej".