Za tanio sprzedają węgiel? Jest zawiadomienie na państwową spółkę

W ocenie Izby, począwszy od 2022 r. PGG konsekwentnie stosuje antykonkurencyjne praktyki stanowiące nadużycie pozycji dominującej. Poprzez stosowanie cen poniżej kosztów produkcji oraz odmowę dostaw węgla, PGG przeciwdziała ukształtowaniu się warunków niezbędnych do powstania bądź rozwoju konkurencji na rynku węgla opałowego" - poinformowała Izba we wtorkowej informacji.

Skarżą się na politykę cenową PGG

Polska Grupa Górnicza nie zgadza się z takimi zarzutami. W przesłanym PAP we wtorek komunikacie dot. wcześniejszych wystąpień PIGSW biuro prasowe PGG wskazało, że spółka ta "w żadnym wypadku nie sprzedaje węgli opałowych poniżej kosztów produkcji". Zaznaczyło też, że PGG "nie posiada w Polsce pozycji dominującej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów".

To już kolejny wniosek do UOKiK dotyczący działalności PGG. W związku z podejrzeniem naruszania przez spółkę zasad konkurencyjności 20 grudnia ub. roku skargę do UOKiK złożył Bumech, właściciel kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach.