Zabierają się za zamrożone aktywa Rosji. Jest porozumienie

"Ambasadorowie państw członkowskich przy UE co do zasady zgodzili się na środki dotyczące nadzwyczajnych dochodów pochodzących z zamrożonych aktywów Rosji. Pieniądze zostaną przeznaczone na wsparcie odbudowy Ukrainy i obrony w kontekście rosyjskiej agresji " – przekazała belgijska prezydencja przy UE w serwisie X.

To kolejny krok zbliżający Unię do przekazania Ukrainie funduszy z zysków zamrożonych aktywów rosyjskich. Porozumienie te jeszcze będzie musiała formalnie przyjąć Rada Europejska (tworzona przez państwa członkowskie) na poziomie ministrów.

Unia zamroziła aktywa Rosji w odpowiedzi na atak na Ukrainę

Po tym, jak Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę w lutym 2022 r., kraje zachodnie zamroziły prawie połowę rezerw walutowych Moskwy , czyli ok. 300 miliardów euro.

Wojna w Ukrainie. Chcą uruchomić zyski z zamrożonych aktywów

Natomiast w marcu szef unijnej dyplomacji Josep Borrell przedstawił założenia planu, zgodnie z którym UE miałaby przeznaczyć 90 procent dochodów z rosyjskich aktywów zamrożonych w Europie na zakup broni dla Ukrainy. Jego zdaniem podjęcie takiej decyzji, co należy do państw członkowskich, może oznaczać przekazanie ok. 3 mld euro rocznie na rzecz Ukrainy.