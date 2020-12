Założyciel Wish może zdetronizować najbogatszych Polaków. Kim jest Piotr Szulczewski?

Piotr Szulczewski z Dannym Zhangiem, kolega ze studiów założył firmę ContextLogic. To w niej powstała platforma sprzedażowa z chińskimi produktami Wish.com. Jak donosi "Wyborcza" po debiucie Wish na giełdzie w Nowym Jorku, Szulczewski może stać się miliarderem.

Polak od blisko 30 lat mieszkający w Kanadzie jest posiadaczem 18 proc. udziałów w Wish.com. Po debiucie firmy, jak szacuje "Financial Times" może ona uzyskać wycenę w okolicach 40 mld dol. Jednak w Wish liczą na ok 25-30 mld dol. Zakładając pesymistyczny wariant byłaby więc warta 92,5 mld zł, optymistyczny 148 mld zł.