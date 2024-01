Zamieszanie wokół polskiego atomu. "To by oznaczało uśmiercenie projektu"

Atom na Pomorzu. Będzie rewolucja?

"To byłoby wysadzenie kluczowego projektu dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Wprowadzenie energii jądrowej do naszego systemu to polska racja stanu. Wszelkie obstrukcje w tym zakresie to gra ramię w ramię z Putinem, którego celem jest uzależnianie surowcowe i energetyczne Europy. Wnioski nasuwają się same" - napisał poseł PiS Jacek Sasin, były minister aktywów.