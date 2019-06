Zawiercie: nadal nie można korzystać z wody z wodociągów

W mieście obowiązuje zakaz korzystania z wody wodociągowej, a woda wydawana jest w specjalnych punktach poboru. Jest też rozdawana w miejskich autobusach. Osoby, które nie mogą same po nią dotrzeć, są proszone o zgłaszanie na bieżąco potrzeb na dyspozytornię Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji pod numerem 503 030 422.

Służby pracują też intensywnie przy dezynfekcji i płukaniu sieci wodociągowej. Woda jest niezdatna do użytku na osiedlach: Centrum, Stary Rynek, Argentyna, Borowe Pole, Zuzanka. Na stronach internetowych miasta i RPWiK opublikowano wykaz prawie 180 ulic, których mieszkańcy nie mogą korzystać z wody pobieranej w domu – informuje PAP.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu przypomina: ze względu na zanieczyszczenie woda jest niezdatna do spożycia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń oraz mycia rąk i do kąpieli. Nie nadaje się do spożycia nawet po przegotowaniu.