Zła wiadomość dla szukających pracy. Jesteśmy w ogonie UE

W trzecim kwartale odsetek wakatów, czyli stosunek wolnych miejsc pracy do liczby wszystkich zatrudnionych, spadł w Polsce do 0,7 proc. z 1,1 proc. w analogicznym okresie rok temu - podał w grudniu Eurostat.

Ale jednocześnie pozostają na dwóch przeciwstawnych końcach skali pod względem odsetka nieobsadzonych miejsc pracy, co widać na wykresie poniżej. Wygląda więc na to, że poszukujący pracy w Czechach są w znacznie lepszej sytuacji (choć pracodawcy już niekoniecznie).

Czy szukający zatrudnienia faktycznie mogli przebierać w ofertach? Otóż rynek pracownika wprawdzie istniał, ale raczej w odniesieniu do pewnych branż i sektorów.

- Przed pandemią w Polsce za niemal 2/3 wakatów odpowiadały cztery sektory gospodarki: głównie budownictwo i produkcja, a także logistyka i handel. To w tych sektorach tak naprawdę brakowało rąk do pracy. Również do tych sektorów, poza rolnictwem, napływało najwięcej cudzoziemców, którzy wypełniali lukę wakatową – mówi Andrzej Kubisiak.