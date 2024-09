Złoto najdroższe od 20 lat. Gigant radzi: "Go for gold!". Ale trzeba być ostrożnym

"Go for gold!" - rekomendację z takim tytułem wydał Goldman Sachs. Według jednej z największych firm inwestycyjnych świata cena złota na początku przyszłego roku może sięgnąć aż 2,7 tys. dol. za uncję. Obecnie jest ona o ok. 23 proc. wyższa w porównaniu do roku poprzedniego. Takich poziomów analitycy rynku złota nie widzieli od 20 lat.