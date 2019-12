Zmiana reguły wydatkowej. Resort finansów dementuje

- Jesteśmy zadowoleni, że reguła wydatkowa jest dyskutowana, bo zawsze jest pole do tego, by w tym zakresie przeprowadzić prace i analizy - ale to świat akademicki. W świecie ministerstwa finansów nie ma żadnych decyzji, by cokolwiek zmieniać - mówił podczas środowej konferencji prasowej wiceminister Leszek Skiba cytowany przez PAP.

Jak przyznał, reguła wydatkowa potrzebuje dyskusji o sposobie jej działania. - Bardzo poważna dyskusja jest na poziomie europejskim - dodał.

Ekonomiści: zmiana reguły wydatkowej po to, by PiS mogło spełnić obietnice

Odnośnie wydatków, chwalił również widoczny skok środków, jakie rząd kieruje do kieszeni Polaków - z 35 mld zł w 2018 r. do 86 mld zł w 2020 r. - To ponad 50 mld zł więcej dla Polaków w ujęciu dwurocznym - wyliczał.

Jak podkreślił, dochód rozporządzalny statystycznej rodziny z dwójką dzieci stale wzrasta. W 2018 r. wynosił ok. 90 tys. zł, a w bieżącym roku wzrósł do ponad 100 tys. zł. - To efekt wzrostu wynagrodzeń, dobrej sytuacji gospodarczej, obniżenia podatków i wprowadzenia 500+ na pierwsze dziecko - wyjaśnił.

Minister odniósł się również do założeń nowego projektu budżetu na przyszły rok. Jak zapowiedział wiceminister, resort utrzyma założenie 3,7-proc. wzrostu PKB Polski w przyszłym roku.

Podatek handlowy jeszcze nie teraz:

- Na razie nie mamy nowych informacji, by rewidować te założenia. Przyglądamy się sytuacji - wyjaśniał wiceminister Skiba.

PiS potrzebuje pieniędzy na realizację obietnic. Nawet kosztem naruszenia reguł fiskalnych

Dodał, że w ciągu 2 tygodni MF przekaże nowy projekt budżetu pod obrady rządu.

