Zmiana władzy w Londynie. Ekonomista wskazuje największe wyzwania

Rząd sprosta oczekiwaniom bez zadłużenia się?

- Partia Pracy stoi w obliczu może nie kryzysu finansów publicznych, ale ograniczeń w finansach publicznych. Nie może liczyć na zwiększanie wydatków jako sposób na rozwiązanie wszystkich problemów, z którymi chce się zmierzyć. Czy zdoła spełnić oczekiwania? Cóż, byli ostrożni, aby nie generować zbyt wielu oczekiwań. Myślę, że była to rozsądna strategia, aby wyjaśnić, że finanse publiczne są ograniczone, mówić jedynie: zrobimy wszystko, co w naszej mocy w ramach ograniczeń finansów publicznych, aby znaleźć sposoby na rozwój gospodarki - powiedział Begg.

Wyzwania dla nowego rządu

- Pierwszym z nich jest ochrona zdrowia. Brytyjski publiczna służba zdrowia jest w dużym stopniu zorientowana na leczenie, a nie na profilaktykę. Jeśli Partia Pracy powie, że chcemy wykorzystać zasoby w znacznie większym stopniu na zapobieganie, powinno to w konsekwencji zmniejszyć też presję na leczenie. Jest to więc przykład zmiany sposobu świadczenia usług publicznych, a nie zwiększania wydatków na nie – wyjaśnił.

Jako drugi ważny obszar, który wymaga reformy i który można zmienić bez wydawania dużych pieniędzy, wymienił budownictwo i infrastrukturę. - Problemem Wielkiej Brytanii jest bardzo niska liczba budowanych domów , co po części wynika z restrykcyjnego systemu planowania. Jeśli uprościmy system planowania, powinniśmy spodziewać się większej liczby budowanych domów, a to pobudzi gospodarkę - ponownie, bez wykorzystywania do tego publicznych pieniędzy - powiedział.

- To samo odnosi się do infrastruktury. Przykładem jest proponowana nowa przeprawa przez Tamizę we wschodnim Londynie, gdzie prowadzono dochodzenie za dochodzeniem w sprawie pozwolenia na budowę i wygenerowano 300 tys. stron dokumentów, ale ani jedna łopata nie została wbita w ziemię. To, że system planowania jest tak surowy, iż wstrzymuje rozwój, jest jedną z największych porażek brytyjskiej gospodarki – ocenił prof. Begg.