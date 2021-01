Zmiany w 500+, wracają wnioski i terminy. Spóźnisz się? Tracisz 500 zł lub więcej

Nowy rok, nowe zasady. 2021 rok przynosi ważną zmianę w programie "Rodzina 500+". Zmiana może wydawać się symboliczna, choć lepiej o nowych zasadach nie zapomnieć.

Zacznijmy od początku. Otrzymujesz świadczenie wychowawcze na dziecko w ramach programu "Rodzina 500+"? Pamiętaj o wniosku o pieniądze na nowy okres. W 2021 roku konieczne jest ponowne złożenie dokumentów. Spóźnialscy mogą za to stracić pieniądze. Przegapisz termin, masz o 500 zł mniej - lub wielokrotność tej kwoty w przypadku większych rodzin.

Niektórzy rodzice mogą już nie pamiętać, że w ramach programu "Rodzina 500+" wniosek o pieniądze składali co roku. Rodzina się nie powiększyła, nic się nie działo, ale po środki trzeba było się jeszcze raz zgłosić.

I to się zmieniło w 2019 roku, gdy rząd Zjednoczonej Prawicy zdecydował o przesunięciach dat. Przy okazji rozszerzenia programu na wszystkie dzieci - a nie tylko drugie i kolejne - zmieniły się właśnie terminy. Rodzice składający wniosek w 2019 roku mieli spokój na dłuższy okres i nie musieli tego robić jeszcze raz w 2020 roku. I z tym koniec.

Co się zmienia? Po zmianach prawo do świadczenia "500+" jest ustalane na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego. Składając wniosek dziś, rodzice mają pewność wypłat do końca maja 2022 roku. W przyszłym roku, również od lutego, będą składać dokumenty zapewniające wypłaty do końca maja 2023 roku. I tak dalej.

I jak informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, "wnioski będzie można składać już od 1 lutego drogą elektroniczną: za pośrednictwem portalu Empatia, przez bankowość elektroniczną lub przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS". W tym wypadku nic się nie zmienia. Sposoby, które rodziny już przetestowały, wciąż będą dostępne.

Z kolei od 1 kwietnia możliwe będzie złożenie wniosku drogą tradycyjną. Wystarczy wizyta w urzędzie lub wysyłka dokumentów drogą pocztową. To opcja dla tych, którzy nie mogą lub nie chcą skorzystać z opcji elektronicznej. I jedna, i druga grupa musi jednak pamiętać o terminach.

- Dokładnie 1 lutego rusza nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy drogą elektroniczną - przypomniała podczas jednej z ostatnich konferencji prasowych minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. - Są to proste systemy, proste aplikacje, które umożliwiają sprawne złożenie wniosków - dodała minister.

Tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 roku gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone - z wyrównaniem - od 1 czerwca.

Tu jednak pojawiają się pewne warunki. Jeżeli rodzice chcą, by nie było żadnej przerwy w wypłatach, powinni dokumenty złożyć do końca kwietnia. Wtedy świadczenie z nowej puli będzie wypłacone już w czerwcu. I w efekcie rodzina nie odczuje żadnej przerwy w przelewach.

Złożenie wniosku w maju i czerwcu spowoduje pewne przesunięcie, ale takie spóźnienie nie będzie się wiązać z utratą pieniędzy. Wnioski złożone do końca maja będą obsłużone przez urzędników nie później niż do 31 lipca. I wtedy rodzina otrzyma pieniądze i za czerwiec, i za lipiec. Wnioski złożone do końca czerwca będą obsłużone maksymalnie do 31 sierpnia. I wtedy rodzina otrzyma środki za czerwiec, lipiec i sierpień.

I na tym okres na wyrównania się kończy. Kto złoży wniosek po 30 czerwca takiej szansy już nie dostanie. Efekt? Taka osoba straci po prostu pieniądze za czerwiec i każdy kolejny miesiąc opóźnienia. Złożysz dokumenty w lipcu? Dostaniesz pieniądze od lipca. Złożysz w sierpniu? Dostaniesz od sierpnia.

Jak termin złożenia wniosku wpływa na wypłacone świadczenie? Złożenie wniosku w okresie od lutego do kwietnia oznacza, że ustalenie i wypłata świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca.

Złożenie wniosku w maju oznacza, że ustalenie i wypłata z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 lipca. Rodzina dostanie pieniądze za czerwiec i lipiec.

Złożenie wniosku w czerwcu oznacza, że ustalenie i wypłata świadczenia z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 sierpnia. Rodzina dostanie pieniądze za czerwiec, lipiec i sierpień.

Złożenie wniosku w lipcu oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia,

z wyrównaniem jedynie od lipca, nastąpi najpóźniej do dnia 30 września. Złożenie wniosku w sierpniu oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem jedynie od sierpnia, nastąpi najpóźniej do dnia 31 października.

Oczywiście warto pamiętać, że powyższe terminy rozpatrywania wniosków i wypłaty pieniędzy są terminami maksymalnymi. Urzędnicy z rozpatrzeniem wniosków mogą sobie poradzić szybciej.

Warto też pamiętać, że dla nowo urodzonych dzieci wnioski składać należy w ciągu 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka. Wówczas 500+ zostanie ustalone od miesiąca urodzenia się dziecka, więc o żadnej stracie pieniędzy nie ma mowy.

Co będzie potrzebne do wypełnienia dokumentów?

W zasadzie wyłącznie tylko "Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego". Całość składa się z 4 stron, a należy w nich podać - nazwę organu właściwego, do którego kierujemy wniosek oraz jego adres. Niezbędne będą też dane osoby składającej wniosek, czyli dane rodzica. To imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, stan cywilny oraz obywatelstwo. Niezbędne będzie również podane adresu, a pomocny w kontakcie z urzędem będzie adres e-mail.

Na kolejnych stronach należy wskazać dzieci, na które staramy się o świadczenie. Ty potrzebne będą również podstawowe dane: imię, nazwisko, PESEL, obywatelstwo, płeć i data urodzenia.

Kolejne strony przeznaczone są na informacje dla rodziców.

Na ostatniej stronie wniosku jest za to informacja najważniejsza. To numer konta, na które urzędnicy mają przelewać świadczenie. Dalej zostaje już tylko podpis, data i miejscowość. Dokument wypełniony. W elektronicznych systemach pola do wypełnienia są identyczne.

W programie "Money. To się liczy" wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed tłumaczył, że wzory wniosków będą identyczne, jak w poprzednich latach. Podkreśla, że nikt w nich nie będzie pytał np. o dochód poszczególnych członków rodziny, gdyż kryterium dochodowego w programie już nie ma.

Na zmianach w terminach nowości w programie się kończą.

Nie zmienia się najważniejsza rzecz – kwota. 500 zł z nazwy programu to wciąż 500 zł netto, czyli na rękę. Od tej kwoty nie są odprowadzane żadne podatki, składki i inne potrącenia. Zgodnie z przepisami, Rada Ministrów ma możliwość podniesienia kwoty świadczenia w oparciu o wskaźniki wzrostu inflacji, ale nie zdecydowała się na to od 2016 roku, czyli od roku startu programu.

Wniosek o świadczenie można złożyć w takich bankach jak PKO BP, Pekao, Santander, mBank, ING, Alior, Bank Pocztowy, Credit Agricole, SGB Bank, Millennium, Getin Noble Bank, Nest Bank, BNP Paribas Bank, bank BPS, KASA Stefczyka czy SKOK Śląsk. Inną możliwością jest serwis "empatia" czy Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Warto jednak pamiętać, że i PUE ZUS, i system Empatia wymagają posiadania profilu zaufanego. Ten można założyć przez bankowość elektroniczną, ale to pokazuje, że droga bankowa będzie po prostu szybsza. To, jak przebiega proces składania wniosku w banku, najlepiej sprawdzić na stronach danej instytucji finansowej.