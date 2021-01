Waloryzacja 500+. Minister zabrał głos

- W tej chwili takich propozycji nie ma. Chcemy objąć pomocą wszystkich: najmłodszych i seniorów - tak o ewentualnej waloryzacji świadczenia 500+ mówi wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. Gość programu "Money. To się liczy" podkreśla, że trzeba patrzeć na możliwości budżetu państwa. A tylko na program 500+ ze wspólnej kasy przeznaczane jest co roku około 40 mld zł. Wiceministra nie przekonuje również argument, że w Niemczech popularne Kindergeld jest regularnie waloryzowane. Stanisław Szwed przypomina jednocześnie w programie "Money. To się liczy", że w tym roku zmienia się okres zasiłkowy. Wniosek o 500+ rodzice będą więc musieli złożyć wiosną, a nie - jak do tej pory - jesienią. - Była kumulacja programów Rodzina 500+ i Dobry Start. Stąd ta zmiana - podkreślał Szwed. Od 1 lutego można złożyć wnioski w formie elektronicznej, a od 1 kwietnia - w papierowej.