Zmiany w popularnej usłudze Biedronki. Wchodzą w życie 16 listopada

Program lojalnościowy Moja Biedronka wkrótce ulegnie istotnym zmianom, które mogą zaskoczyć wielu klientów. Już niedługo tradycyjna metoda gromadzenia naklejek zostanie zlikwidowana, co wpłynie na tempo zdobywania nagród - pisze portl biznes.interia.pl.

Od 16 listopada program lojalnościowy Moja Biedronka przestanie oferować kilka funkcji w aplikacji , które dotąd przyspieszały zbieranie naklejek. Do tej pory aplikacja umożliwiała aktywowanie opcji „Zbieram naklejki”, co pozwalało na prowadzenie cyfrowego albumu i korzystanie z promocji. Każde zeskanowanie aplikacji oraz zakup wybranych produktów przynosiło dodatkową naklejkę — pisze serwis finansowy Interii.

Koniec quizów i dodatkowych naklejek

Klienci stracą również możliwość zdobywania dodatkowych naklejek za rozwiązywanie quizów dostępnych w aplikacji. Do tej pory można było uzyskać specjalny kod po zakupach za minimum 69 zł, który uprawniał do wzięcia udziału w quizie i zdobycia dodatkowej naklejki. To rozwiązanie było dużą atrakcją, zwłaszcza dla stałych klientów Biedronki.