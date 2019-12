Pierwotnie niższe składki miały obowiązywać już od początku nowego roku. Jednak podczas posiedzenia komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Finansów Publicznych poseł Andrzej Kosztowaniak (PiS) zgłosił poprawkę odsuwającą datę o miesiąc. Wniosek uzasadniał harmonogramem prac Sejmu i Senatu oraz tym, że prezydent powinien mieć więcej czasu.

Ministerstwo rozwoju w związku z opóźnieniem wejścia w życie Małego ZUS poinformowało, że przedsiębiorcy uprawnieni do korzystania z ulgi w dotychczasowej formie powinni zarejestrować się do Małego ZUS-u na starych zasadach w terminie do 8 stycznia 2020 r, a w lutym zarejestrować się do Małego ZUS. Resort dodał, że pozostali przedsiębiorcy, których ulga dopiero obejmie, będą mogli się zarejestrować od 1 lutego 2020 r.

Ministerstwo chce, by przedsiębiorcy mieli na to pełny miesiąc kalendarzowy.

"Jeśli więc ustawa wejdzie w życie 1 lutego 2020 roku, przedsiębiorcy mieliby czas na zgłoszenie się do tzw. Małego ZUS plus do końca tego miesiąca" - poinformował resort.

Przypomnijmy, projekt zakłada obniżenie wysokości składek dla najmniejszych przedsiębiorstw i uzależnienie ich od dochodów z roku poprzedniego. Dotyczy to firm, które nie przekraczają miesięcznie dochodu do 6 tys. zł i przychodu do 10 tys. zł.

