"Zrywam pieniądze z drzew". Polacy o sytuacji w Australii, tamtejszy rząd dopłaca do pensji

Przy 8-godzinnym czasie pracy Sebastian mógł więc zarobić około 1 tys. zł dziennie, co daje 5 tys. zł na tydzień i 20 tys. zł na miesiąc. Mało tego. W związku z dużym zapotrzebowaniem na pracowników sezonowych, australijski rząd zdecydował się wprowadzić zachęty dla osób, które zdecydują się wyjechać z miasta Perth do pracy na prowincję. Każdemu pracownikowi rząd dopłaca 40 dolarów dziennie, co daje dodatkowo 120 zł. Tygodniowo to dodatkowe 600 zł.