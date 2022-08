Zwietrzyli interes na braku węgla. W sieci pojawiły się oferty "ekogroszku gumowego"

O sprawie informuje na Twitterze Bartłomiej Derski, z portalu wysokienapiecie.pl. Ekspert zauważa, że niektórzy zwietrzyli interes na powszechnej obawie o dostępność surowców opałowych i oferują... "ekogroszek gumowy" . Nazwa jest myląca, bo może sugerować, że mamy do czynienia z paliwem opałowym. W praktyce jednak to po prostu odpady, które ktoś próbuje sprzedać pod inną nazwą.

"Ekogroszek gumowy". W internecie mnóstwo ofert

Cena tego tworu zresztą jest zbliżona do standardowych surowców opałowych, co też może dodawać mu wiarygodności w oczach konsumentów. W money.pl pisaliśmy, że za węgiel kamienny musimy płacić już nawet 3,5 tys. zł za tonę . Za "ekogroszek gumowy" sprzedawcy liczą sobie niewiele mniej, bo 3 tys. zł za tonę.

Palenie odpadami jest nielegalne

"Ekogroszek gumowy" nie jest surowcem opałowym, to po prostu inaczej nazwane śmieci. A palenie nimi jest zakazane. Za ogrzewanie domu śmieciami grozi mandat w wysokości do 500 zł lub nawet kara grzywny 5 tys. zł, jeżeli sprawa zostanie skierowana do sądu. Co istotne, mandat za to przewinienie można otrzymać wielokrotnie.