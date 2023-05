Zwrot w Międzyzdrojach. Wieże w nadmorskim kurorcie raczej mogą powstać

a czemu 30 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

ich nie zrobią na pływającej platformie. Żadnego podatku od nieruchomości a jaki widok z okna!. No i można z balkonu zjeżdżalnią na statek. Jak będzie stożek to nię nie przewróci bo wiatr go owieje i się zdziwi