1 bilion 250 mld zł. Tyle oszczędności trzymają Polacy na kontach. "Szukajcie innego banku"

Bzdura z tymi obligacjami. Obligacje antyinflacyjne były opłacalne jeśli kupiło się je zanim duża inflacja się pojawiła ( tak jak to zrobił niejaki Morawiecki , który wiedział co będzie się działo). Jeśli kupujesz te obligacje jak już inflacja jest wysoka to na nich nie zarobisz więcej niż na lokacie bankowej. Skandalem jest to , że biedni ludzi - drobni ciułacze , którzy odłożyli kilka tysięcy zł w banku teraz tracą część tych pieniędzy i w gruncie rzeczy "sponsorują" kredytobiorców.