Adamczyk: w kolejnej perspektywie UE Polska ma szanse na jeszcze więcej pieniędzy na transport

Podczas Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk powiedział, że "dobra realizacja inwestycji komunikacyjnych i zaawansowanie przygotowań do przyszłych może przełożyć się na więcej środków na tego typu przedsięwzięcia w nowej perspektywie UE na lata 2021-2027, w porównaniu z obecnym budżetem" – informuje PAP.

To, że nasz kraj tak dobrze razi sobie z pozyskiwaniem środków ma bezpośredni wpływ na to, jaki strumień pieniędzy będzie do nas płynął w kolejnych latach, przekonywał Adamczyk.