Analiza poranna - Dolar będzie bardziej wrażliwy na dane

Tym jednak, co zadecydowało o nieco jastrzębim jego odbiorze było to, że większość członków Komitetu nie widzi już potrzeby luzowania polityki monetarnej przed końcem roku. Niższych stóp podziewa się jedynie 7 spośród 17 przedstawicieli FOMC. Cześć uczestników rynku spodziewała się bowiem, że Fed przyłączy się do raczej łagodnego tonu jaki płynie ze strony innych bankierów centralnych. Nic się jednak takiego nie stało, a większość Komitetu nie spodziewa się zasadniczych zmian poziomu stóp procentowych w najbliższych latach. Na konferencji prasowej po posiedzeniu Jerom Powell wyraził jednak dużą niepewność dotyczącą tego gdzie za rok może znaleźć się poziom stóp procentowych w USA. Największym czynnikiem jest kondycja globalnej gospodarki i konsekwencje wojny handlowej. Z tego względu kolejne decyzje Fed będą zależały od danych napływających z gospodarki, a ten uważnie przyglądać się będzie sytuacji na każdym z posiedzeń. Jeśli gospodarka dalej będzie się osłabiać kolejne cięcia stóp są możliwe, co daje

przedstawicielem Fed szerokie spektrum możliwości działania. Wynik posiedzenia nie zmienił zasadniczo oczekiwań związanych z kolejnymi dwoma posiedzeniami przed końcem roku. Rynek w połowie wycenia trzecie cięcie kosztu pieniądza. To czy będzie miało ono miejsce zależeć będzie właśnie od publikowanych z gospodarki danych. We wczorajszym komunikacie z jednej strony podkreślono siłę amerykańskich gospodarstwa domowych, a z drugiej sygnały spowolnienia w przemyśle.