Analiza poranna - Negocjacje na pierwszym planie

Michael Pillsbury, który jest doradcą Trumpa oznajmił, że prezydent może podnieść cła aby eskalować konflikt handlowy. S&P 500 podczas wczorajszej sesji zbliżył się do szczytów wszechczasów, niemniej jednak wydaje się, że do jego wybicia potrzeba większej ilości szczegółów w kontekście dalszych warunków handlowych. Na tym etapie, kiedy banki centralne luzują politykę monetarną wystarczyć do tego mógłby jeden tweet amerykańskiego prezydenta o pozytywnym przebiegu rozmów. Rynek w tym momencie coraz bardziej wycenia perspektywę częściowego porozumienia w październiku, które jeśli się zmaterializuje będzie skutkować wyrysowaniem nowych ekstremów. W przeciwnym razie brak zbliżenia stanowisk będzie oznaczać kolejne cła, które będą silnym niedźwiedzim argumentem dla rynków. Obawy o kondycję światowej gospodarki w dalszym ciągu utrzymują się. OECD obniżył prognozę wzrostu globalnej gospodarki na 2019 rok do 2.9% z 3.2%, a na 2020 r. do 3.0% z 3.4% poprzednio.