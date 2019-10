Brexit w zawieszeniu z opcją przedterminowych wyborów. Funt może tracić na wartości

Brexit pozostaje jednym z głównych tematów na rynkach finansowych. Ostatnie doniesienia wprawiły inwestorów w zakłopotanie i zdają się nie wiedzieć, w którą stronę ostatecznie przechyli się szala w notowaniach funta. W środowe południe kurs brytyjskiej waluty wynosił blisko 4,95 zł. Od rana lekko wzrósł.

W porównaniu do poprzednich dni wahania kursu funta nie są wielkie. Inwestory czekają na rozwój sytuacji. Na obecną chwilę wiemy, że Izba Gmin przyjęła ustawę ramową wdrażającą brexit (głosami 329 do 299), ale odrzuciła wniosek (322 do 308), który zakładał przyspieszenie harmonogramu prac do trzech dni, tak aby zdążyć z wyjściem z UE do końca października.

Co dalej? Źródła zbliżone do otoczenia premiera donoszą, że premier Boris Johnson pójdzie teraz w stronę przedterminowych wyborów, które mogą być rozpisane w grudniu. To najbardziej prawdopodobny scenariusz przy założeniu, że UE podejmie decyzję o elastycznym wydłużeniu brexitu do końca stycznia.

Według Marka Rogalskiego, analityka Domu Maklerskiego BOŚ, rynki powinny obawiać się przedterminowych wyborów w Wielkiej Brytanii.

- Mogą one de facto stać się takim drugim referendum w temacie brexitu. Opozycja w postaci Partii Pracy, Liberalnych Demokratów, Szkockiej Partii Narodowej i mniejszych ugrupowań może zbudować front przeciw brexitowi w ogóle - wskazuje.

Rogalski wątpi jednak, by opozycja doszła dzięki temu do władzy.

- Trudno jest wyobrazić sobie tak egzotyczną koalicję, która buduje wspólny rząd. Ruch Borisa Johnsona w stronę wyborów jest jednak właściwy, gdyż notowania premiera w społeczeństwie są dobre. Według sondaży ma on dwukrotną przewagę w rankingu popularności nad liderem laburzystów Jeremym Corbynem - podkreśla Rogalski.

Ekspert ostrzega, że o ile grudniowe wybory mogą okazać się korzystne dla Johnsona i zrealizuje on do końca swoją wizję brexitu, o tyle to zamieszanie będzie fundować rynkom finansowym kolejne tygodnie niepewności.

- To może oznaczać rozciągnięcie w czasie korekty notowań funta, którego silne zwyżki w ubiegłym tygodniu były w dużej mierze oparte o założenie, że rozwód Wielkiej Brytanii z UE zostanie dopięty do 31 października, a ewentualne opóźnienie będzie bardziej wynikać z technicznych, a nie politycznych przesłanek - komentuje.

Przewiduje, że zamieszanie wokół brexitu będzie podbijać emocje na rynkach redukując zainteresowanie bardziej ryzykownymi aktywami.

