Budżet UE. Kaczyński: "Nie ma takich pieniędzy, za które można by się pozbyć suwerenności"

Leman 1 godz. temu

Kaczyński nie chce żeby Unia Europejska narzucała nam co kolwiek a ja nie chcę żeby Kaczyński narzucał Polsce co kolwiek!!! Nie chce dyktatury Kaczyńskiego i tego syfu co robi w Polsce!!!!