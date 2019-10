Credit Suisse: 10 proc. najbogatszych w Polsce ma ponad połowę całego majątku Polaków

W Polsce mieszka obecnie 116 tys. milionerów dolarowych oraz 3 mln 237 tys. osób, których majątek przekracza 100 tys. dol – wynika z raportu Global Wealth Report 2019 przygotowanego przez szwajcarski bank Credit Suisse, który przytacza portal 300gospodarka.pl. To oznacza, że milionerzy dolarowi stanowią zaledwie 0,2 proc. społeczeństwa w Polsce.

Jak wskazano w raporcie, to wynik podobny do osiąganych w innych państwach naszego regionu, np. Czechach czy Rumunii (w obydwu państwach odsetek sięga 0,1 proc.). Dla porównania, w Niemczech milionerzy dolarowi stanowią 4,7 proc. społeczeństwa, w Wielkiej Brytanii – 5,3 proc., a w Chinach – 9,5 proc. Jednak to Stany Zjednoczone nadal zajmują czołową pozycję w dziedzinie "produkcji" bogactwa od 2008 r. – obecnie kraj ten jest domem dla 40 proc. wszystkich milionerów na świecie.