Dolar potężnie przeceniony. Kurs schodzi poniżej 3,90 zł

Osłabienie dolara tłumaczone jest przez niektórych zamieszkami w USA. Linia myślenia jest taka, że doprowadzi to do dalszego zwiększania wydatków budżetowych, a zatem i deficytu, który nawet bez tego może wynieść w USA w tym roku blisko 20 proc. PKB.

- Tak skokowe pogorszenie sytuacji finansów publicznych miałoby podmywać status dolara, jako waluty rezerwowej. Jednak w mojej ocenie to trochę naciągana teza. To co tłumaczy odpływ od dolara to nieskrępowana euforia na rynkach. Warto odnotować, że inwestorzy od dłuższego czasu są odporni w zasadzie na wszelkie złe informacje, a brak jakiejkolwiek reakcji na zamieszki w USA jest najlepszym potwierdzeniem tej tezy - tłumaczy Kwiecień.