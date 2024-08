Ekspert radzi, co zrobić z pieniędzmi, gdy obawiamy się wojny

W wywiadzie dla "Newsweeka" Samcik wspomniał , że otrzymuje pytania od swoich obserwatorów, takie jak: " czy powinienem zainwestować w nieruchomość w Polsce, czy raczej kupić mieszkanie za granicą? " oraz " w jaki sposób można ulokować pieniądze poza Polską, żeby były bezpieczne i jednocześnie był do nich dostęp ".

Pieniądze w czasie wojny. Ekspert ostrzega

Ekspert przestrzegał przed inwestowaniem w nieruchomości za granicą, argumentując, że mimo atrakcyjnych cen, odmienne otoczenie prawne może stanowić pułapkę dla niedoświadczonych inwestorów. Samcik uważa, że w niestabilnych czasach nie powinno inwestować się pieniędzy w coś, "co jest niepłynne, a nieruchomości są taką inwestycją" .

Odnośnie do transferu pieniędzy za granicę, Samcik wymienia banki w Niemczech, Danii i Wielkiej Brytanii oferujące takie usługi, ale zaznacza, że wymagają one osobistej wizyty w placówce. Osobom z oszczędnościami rzędu kilkuset tysięcy złotych doradza przeniesienie części środków do zagranicznego banku.