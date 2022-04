Jak klasa energetyczna sprzętu wpływa na nasze rachunki?

Czym jest klasa energetyczna sprzętu?

Informacje o klasie energetycznej sprzętu widnieją zazwyczaj w formie etykiety, tak aby konsument mógł łatwo zapoznać się z ich parametrami. Określają one klasy efektywności energetycznej mówiące o średnim zużyciu energii przez dane urządzenie.

Kryteria kwalifikacji do poszczególnych klas wyznaczają unijne dyrektywy. Im wyższa klasa, tym wyższa energooszczędność. Naklejki z kolorowymi parametrami znajdziemy głównie na sprzętach AGD, takich jak lodówki, pralki, zmywarki, kuchenki. Klasyfikacja dotyczy także sprzętów RTV. Nie bez znaczenia będzie więc np. klasa energetyczna telewizora, który działa stosunkowo często.

Oznaczenia klasy energetycznej sprzętu – co oznaczają?

Przypisana do sprzętu etykieta zawiera najważniejsze informacje, w tym pojemność czy zużycie energii oznaczone np. jako kWh/rok. Nowe etykiety mogą posiadać kody QR. Najważniejsze jednak są kolorowe paski z oznaczeniami literowymi. Są to oznaczenia klasy energetycznej sprzętu. Co oznaczają?

Głównymi oznaczeniami są litery. Do niedawna to litera D oznaczała najmniej efektywne produkty. Dopasowany był do niej kolor czerwony. Najwyższa energooszczędność oznaczona była literą A+++ i charakteryzował ją kolor zielony. Wprowadzone jednak zmiany zmieniły nieco wygląd etykiet. Nowe oznaczenia przedstawiają klasy energetyczne pozbawione plusów. Skala obejmuje symbole od A do G. A oznacza największą efektywność sprzętu, z kolei G − najmniejszą. Dzięki temu wyróżnienie sprzętów szczególnie przyjaznych środowisku jest prostsze.

Klasa energetyczna A jest oznaczana kolorem ciemnozielonym. Jest zarezerwowana jednak dla urządzeń z przyszłości, które dopiero pozwolą nam na jeszcze większą oszczędność zasobów. Obecnie klasa B jest również rzadko spotykana. Klasyfikuje sprzęty innowacyjne, znacznie przekraczające energooszczędność modeli obecnych na rynku. C to aktualnie najlepsza klasa energetyczna szeroko dostępna w sklepach. Jej kolor to jasnozielony. Sprzęty z oznaczeniem C pozwolą ci zaoszczędzić i zminimalizować negatywny wpływ na środowisko.

Te z żółtą literą D kiedyś były uznawane za najgorsze i najbardziej prądożerne urządzenia, jednak dziś to oznaczenie dobrej, energooszczędnej klasy. Sprzęty te zużywają nieco więcej energii niż te z wyższej półki. Klasa E to jasnopomarańczowy kolor i oznacza średnio energooszczędne urządzenia. Natomiast klasa F z kolorem pomarańczowym sygnalizuje konsumentowi, że sprzęt zużywa sporo energii. Klasa G i kolor czerwony to najniższa klasa energetyczna oraz największy negatywny wpływ na środowisko.

Na etykiecie wyszczególnione są wszystkie ramki z kolorami i literami od najniższej G do najwyższej A. Widniejąca po prawej stronie czarna strzałka określa, jaką klasę energetyczną posiada dany sprzęt. Pole jest dodatkowo ulokowane na wysokości odpowiadającej wspomnianej skali, co ułatwia identyfikację.

Klasa energetyczna a cena urządzenia

Jak łatwo się domyślić, sprzęty z zielonymi, czyli najwyższymi oznaczeniami energooszczędności, będą odznaczały się również wysokimi cenami. Nic dziwnego –wysoka energooszczędność pozwala zaoszczędzić na zużyciu energii i obniżyć rachunki za prąd czy wodę. Rocznie jest to oszczędność kilkudziesięciu złotych, ale mając na uwadze, że kupowane sprzęty mają starczyć na lata, w ogólnym rozrachunku daje to oszczędność idącą w setki złotych.

Podobnie sprzęty o niskiej energooszczędności. Pozwolą zaoszczędzić kilkaset złotych w momencie kupowania, jednak ich użytkowanie będzie pobierało znacznie więcej energii. Wiąże się to z wysokimi rachunkami, nie mówiąc o szkodliwym wpływie na środowisko.

Klasa energetyczna sprzętu a koszt użytkowania urządzenia

Czy sprzęt o wyższej klasie energetycznej jest tańszy w użyciu? Tak, zużycie prądu będzie wówczas zauważalnie mniejsze. Dlatego tak ważna jest klasa energetyczna lodówki, która chodzi cały czas. Klasyfikacje i różnice w energooszczędności mogą mieć znaczenie szczególnie w obliczu podwyżek cen prądu. Kiedy koszta pójdą w górę, działający sprzęt będzie pobierał jeszcze więcej pieniędzy.

Aby dowiedzieć się, jaki sprzęt jest bardziej opłacalny, warto obliczyć zużycie prądu, porównując dwa urządzenia z dwóch różnych klas energetycznych. Na stronach producenta czy na etykietach łatwo znaleźć informacje o rocznym zużyciu prądu i kosztach z tym związanych. Jeśli wiesz, że sprzęt będzie używany codziennie, warto zminimalizować koszty użytkowania oraz zdecydować się na wyższą klasę energooszczędności.

Pamiętaj jednak, że zwrot nadpłaty za droższy sprzęt nastąpi po kilku latach od kupna, czasem po 8, a czasem po 15. W tym czasie większość wymienia sprzęty, nie mówiąc już o dawno nieaktualnej gwarancji. Oszczędności na rachunkach mogą okazać się więc niewystarczające.

Czy warto inwestować w sprzęt energooszczędny?

Urządzenia energooszczędne to bez wątpienia korzystny wpływ na środowisko, ale czy na stan portfela również? Wysoka klasa energetyczna pralki czy zmywarki mówi o jej wydajności przy optymalnym poborze energii. Mniej energii, a ten sam efekt działania to jedno, jednak w parze z tym idą także wysokie ceny. Różnica między lodówką z klasą C a lodówką z klasą E to średnio kilkaset złotych.

To, czy warto inwestować w sprzęt o wysokiej klasie energooszczędności, zależy od konsumenta. Przed zakupem powinien oszacować koszty cyklu żywotności poszczególnych modeli różniących się klasą energetyczną. Takie obliczenia pozwolą wyliczyć, o ile mniej można wydać na prąd, używając sprzętu z klasą C zamiast E.

Warto jednak zwrócić uwagę na ukryte koszty, czyli nie tylko koszty zużycia energii, ale opłacenia usterek i wzywania serwisu. Sprzęty z wysoką klasą, jako że ich eksploatacja jest niższa, powinny psuć się rzadziej i starczyć na dłużej. Na cenę sprzętów energooszczędnych wpływa więc nie tylko możliwość poboru mniejszej ilości energii. To także lepsze wykonanie, wykorzystanie lepszej jakości materiałów, dłuższa żywotność niż standardowe sprzęty. Nowoczesne technologie, a także dodatkowe funkcje i ulepszenia. Kupując sprzęt energooszczędny, inwestujesz w sprzęt nowszej generacji i o lepszym standardzie.

Producenci zachęcają świadomych konsumentów, którym zależy na środowisku, proponując za wyższą cenę nie tylko sprzęt energooszczędny, ale też jakościowo lepszy oraz efektywniejszy w działaniu. To sprawia, że inwestycja w urządzenia oznaczone zielonym kolorem może być opłacalna. Im wyższa klasa, tym nowocześniejszy sprzęt. Niższa klasa to najczęściej przestarzałe technologie oraz gorsze działanie, o czym warto pamiętać, wybierając wyposażenie domu.

Business pieniądze energooszczędność