Koniec z płaceniem bankom za depozyty. Nadchodzi nowa era

W pandemii Polacy narzekali na zerowe oprocentowanie lokat. Gorzej mieli nasi zachodni sąsiedzi. Większość niemieckich banków wprowadziła wtedy ujemne oprocentowanie depozytów klientów . W praktyce oznaczało to pobieranie opłat za trzymanie pieniędzy na koncie bez możliwości uzyskania odsetek . Była to odpowiedź na kryzys i rekordowo niskie stopy procentowe w Europejskim Banku Centralnym (EBC).

Wszystko wskazuje na to, że era rekordowo taniego pieniądze w strefie euro powoli dobiega końca, a z nią wróci "normalność" . Klienci nie będą płacić bankom za to, że lokują w nim pieniądze.

ING zmienia politykę

Niemiecki dziennik "Allgemeine Zeitung" (AZ) informuje, że jeden z największych banków detalicznych zapowiedział de facto koniec ujemnego oprocentowania. ING Deutschland od 1 lipca ma zdecydowanie zwiększyć limity na rachunkach, do których nie będzie pobierał opłat. Ma to być 500 tys. euro. Obecny limit to 50 tys. euro.